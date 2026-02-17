Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 выросла в РФ почти на 5%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ за неделю выросла на 4,5%, заболеваемость COVID-19 за аналогичный период увеличилась почти на 5%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 7-й неделе 2026 года в Российской Федерации рост заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 4,5% - зарегистрировано 775 тыс. случаев. Показатель заболеваемости соответствует уровню начала октября 2025 года. Количество заболевших гриппом значительно сократилось, на прошедшей неделе зарегистрировано 5,8 тыс. случаев", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что продолжается снижение выявленных случаев гриппа.

"На низких показателях увеличивается доля вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и В, что характерно для текущего времени года и может вызвать увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом", - добавили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам 7-й недели 2026 года в России зарегистрировано 6,4 тыс. случаев COVID-19 - на 4,9% выше, чем на предыдущей неделе.