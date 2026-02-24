Путин и Лукашенко в четверг примут участие в Высшем Госсовете Союзного государства

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в четверг, 26 февраля состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

"Повестка дня заседания включает рассмотрение хода совместной работы в рамках комплексного документа - "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении.

Кроме того, "планируется принять важные решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества в различных областях", добавили в пресс-службе.

Как уточняет близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого", повестка дня заседания ВГС Союзного государства России и Белоруссии включает семь пунктов "по актуальным вопросам двустороннего интеграционного взаимодействия".

В частности, по данным "Пула первого", на заседании предстоит обсудить основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также разработку проекта аналогичного документа на 2027-2029 годы. Ключевые пункты повестки также касаются организации трансграничного пригородного пассажирского сообщения; создания Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства; взаимной поддержки в сотрудничестве в области международного правосудия; присуждения премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы.