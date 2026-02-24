Поиск

Путин и Лукашенко в четверг примут участие в Высшем Госсовете Союзного государства

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в четверг, 26 февраля состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

"Повестка дня заседания включает рассмотрение хода совместной работы в рамках комплексного документа - "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении.

Кроме того, "планируется принять важные решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества в различных областях", добавили в пресс-службе.

Как уточняет близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого", повестка дня заседания ВГС Союзного государства России и Белоруссии включает семь пунктов "по актуальным вопросам двустороннего интеграционного взаимодействия".

В частности, по данным "Пула первого", на заседании предстоит обсудить основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, а также разработку проекта аналогичного документа на 2027-2029 годы. Ключевые пункты повестки также касаются организации трансграничного пригородного пассажирского сообщения; создания Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства; взаимной поддержки в сотрудничестве в области международного правосудия; присуждения премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы.

Владимир Путин Александр Лукашенко Союзное государство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев заявил, что РФ использует ядерное оружие при получении Киевом таких вооружений

 Медведев заявил, что РФ использует ядерное оружие при получении Киевом таких вооружений

РСА инициирует поправки о праве страховщиков ОСАГО на осмотр автомобиля виновника после сомнительных ДТП

 РСА инициирует поправки о праве страховщиков ОСАГО на осмотр автомобиля виновника после сомнительных ДТП

В Кремле заявили о большом количестве опасного контента в Telegram

 В Кремле заявили о большом количестве опасного контента в Telegram

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе выросли на 4%

Аэропорты Казани и Калуги временно не обслуживают рейсы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8491 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });