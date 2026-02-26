Поиск

В Кремле заявили, что МИД пока формулирует позицию по вступлению РФ в Совет мира

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ пока формулирует позицию относительно вступления России в Совет мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"МИД до сих пор формулирует позицию. Вы знаете, что весьма неоднозначная позиция у целого ряда государств, в том числе дружественных нам стран, они все принимаются во внимание", - сказал Песков журналистам в четверг.

У него также уточнили, будет ли обсуждаться на встрече президентов РФ и Белоруссии в Кремле участие Минска в Совете мира.

"Этот вопрос не стоит высоко в повестке дня. Естественно, сегодня президенты будут иметь возможность обсудить текущие международные дела. Нельзя исключать, что как-то будет затронута эта тема. Вместе с тем она далеко не главная, далеко не в верхних строках повестки дня", - сказал представитель Кремля.

В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства. Встреча пройдет в Москве.

Президент Белоруссии 20 января подписал документ о присоединении республики к Совету мира и выполнении положений устава Совета.

Совет мира - инициатива американского лидера Дональда Трампа, направленная на решение конфликтов по всему миру, начиная с сектора Газа. Предполагается, что его пожизненно будет возглавлять сам Трамп.




