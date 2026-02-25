Поиск

Экс-глава СД порта "Пермь" Батлер заочно осужден по делу о хищении 1 млрд рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Перми заочно вынес обвинительный приговор бывшему председателю совета директоров ОАО "Порт Пермь", гражданину Великобритании Чарльзу Батлеру по делу о хищении 1 млрд рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры в среду.

Батлер признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенная с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд установил, что Батлер, будучи главой совета директоров порта, с 2009 года по 2012 год организовал хищение активов предприятия путем безвозмездной передачи объектов недвижимости в собственность подконтрольных организаций.

"В результате акционерное общество утратило необходимые для нормального функционирования и работы порта земельные участки и объекты портовой инфраструктуры стоимостью свыше 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что Батлер с 2007 года владел акциями стратегического общества в обход закона об иностранных инвестициях без согласования с ФАС России и разрешения правительственной комиссии.

На стадии расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от органов следствия и в настоящее время находится в розыске.

Ранее сообщалось, что в 2022 году по инициативе Генпрокуратуры России 79% акций порта "Пермь" были изъяты из владения структур Батлера и обращены в доход РФ.

Порт "Пермь" является крупнейшим речным портом в Западно-Уральском регионе, выполняет погрузочные работы на речных судах, железнодорожном и автомобильном транспорте.

ОАО "Порт Пермь" Чарльз Батлер Пермь Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

 ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

Более 40 тыс. абонентов в Запорожской области остались без света

Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств

 Подмосковье внедрило ИИ для поддержки врачебных решений при выписке лекарств

Что произошло за день: вторник, 24 февраля

Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем"

 Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем"

Самолет авиакомпании "Ямал" по технической причине сел в тюменском "Рощино"

МИД РФ отменил рекомендацию об опасности поездок в Венесуэлу

 МИД РФ отменил рекомендацию об опасности поездок в Венесуэлу

ФСБ поручено усилить защиту чиновников Минобороны и лидеров общественного мнения

В подрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала заподозрили уроженца Удмуртии

Президент РФ сообщил о данных о попытке подрыва газопроводов в Черном море

 Президент РФ сообщил о данных о попытке подрыва газопроводов в Черном море
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8495 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });