Экс-глава СД порта "Пермь" Батлер заочно осужден по делу о хищении 1 млрд рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Перми заочно вынес обвинительный приговор бывшему председателю совета директоров ОАО "Порт Пермь", гражданину Великобритании Чарльзу Батлеру по делу о хищении 1 млрд рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры в среду.

Батлер признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенная с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд установил, что Батлер, будучи главой совета директоров порта, с 2009 года по 2012 год организовал хищение активов предприятия путем безвозмездной передачи объектов недвижимости в собственность подконтрольных организаций.

"В результате акционерное общество утратило необходимые для нормального функционирования и работы порта земельные участки и объекты портовой инфраструктуры стоимостью свыше 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что Батлер с 2007 года владел акциями стратегического общества в обход закона об иностранных инвестициях без согласования с ФАС России и разрешения правительственной комиссии.

На стадии расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от органов следствия и в настоящее время находится в розыске.

Ранее сообщалось, что в 2022 году по инициативе Генпрокуратуры России 79% акций порта "Пермь" были изъяты из владения структур Батлера и обращены в доход РФ.

Порт "Пермь" является крупнейшим речным портом в Западно-Уральском регионе, выполняет погрузочные работы на речных судах, железнодорожном и автомобильном транспорте.