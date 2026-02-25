Военные сообщили об ударах по объектам ТЭК Украины

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили места хранения беспилотников дальнего действия, объекты топливно-энергетического комплекса и пункты временной дислокации ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сообщили в Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.