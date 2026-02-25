КС разрешил заочный арест находящихся в федеральном розыске

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд подтвердил право суда вынести решение о заключении под стражу обвиняемого в его отсутствие, независимо от того, в федеральный, межгосударственный или международный розыск он объявлен. Об этом говорится в постановлении на сайте КС.

Постановление вынесено по итогам проверки части 5 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса, которая оговаривает такую возможность для межгосударственного и международного розыска. Проверку КС провел по жалобе Ярослава Малиновского из Красноярска.

В мае 2023 года в отсутствие Малиновского суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, так как ранее заявитель скрылся от органов, был объявлен в федеральный (межгосударственный) розыск, также имелась информация о его намерении выехать из России. Апелляционная инстанция оставила постановление в силе. Суд назвал объявление в розыск условием рассмотрения ходатайства о заочном аресте при наличии к тому достаточных оснований.

По мнению Малиновского, оспариваемая норма, не определяя понятий межгосударственного и международного розыска, с которыми связывает возможность заочного ареста, позволяет избрать такую меру в отношении обвиняемого в любом розыске, тем самым умалив гарантии его прав.

Конституционный суд счел, что оспариваемая норма не противоречит Основному закону. Суд полагает, что ее применение - при наличии на то оснований - для заочного заключения под стражу объявленного в федеральный розыск, независимо от того, находится ли он также в международном или межгосударственном розыске, не нарушает его конституционных прав, а действующее правовое регулирование гарантирует ему возможность донести до суда свою позицию. Как полагает КС, принцип правового равенства скорее бы нарушался, если бы вопрос о возможности заочного ареста разыскиваемого лица решался бы в этих ситуациях по-разному.

"Данные разновидности розыска (федеральный, касающийся России, и межгосударственный, касающийся СНГ - ИФ), как и международный розыск, являются не взаимоисключающими, а взаимодополняющими, в принципиальном плане совпадающими по своему содержанию и целям, отличаются они лишь территориальным охватом проводимых организационных, информационных, поисковых и иных мероприятий, дополнительно обусловливающим (...) необходимость взаимодействия уполномоченных органов различных стран", - говорится в постановлении.

Как указал суд, Конституция, допуская заключение под стражу только по судебному решению, не указывает прямо на необходимость принять его сугубо с участием подозреваемого или обвиняемого. Более того, в России не исключены даже заочные разбирательства уголовных дел.

КС подчеркнул, что обвиняемый может потребовать проверки судебного решения в вышестоящих судах, а само решение должно содержать конкретные обстоятельства, которые помогут аргументированно его оспорить.

Тем не менее сам факт избрания скрывшемуся обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу во многом выступает следствием этого его противоправного поведения, и ему не должны создаваться преимуществ по сравнению с другими, иначе это бы поощряло уклонение от контактов с органами предварительного расследования и судом.

Соответственно, предусмотренная частью 5 статьи 108 УПК возможность принять решение о заочном заключении под стражу при объявлении в розыск не только согласуется с конституционными целями, но и минимизирует риски того, что обвиняемый скроется повторно, способствует оперативному задействованию каналов международного сотрудничества, полагает КС.

"Объявление же лица в международный или межгосударственный розыск в отсутствие для этого оснований, связанных с предполагаемым нахождением обвиняемого за пределами России, лишь для создания формальной возможности применения части 5 статьи 108 УПК имело бы искусственный характер и при определенных обстоятельствах подрывало бы доверие к российской правовой и судебной системам, в том числе за пределами страны", - говорится в постановлении.

При этом Конституционный суд обнаружил, что действующее правовое регулирование, с одной стороны, разделяет федеральный и межгосударственный розыск как два различных (применяемых наряду с международным), а с другой стороны, на практике нередко проявляется восприятие объявления в федеральный розыск как одновременное объявление и в розыск межгосударственный.

Федеральный законодатель может внести уточнения в правовое регулирование с учетом позиции Конституционного суда.