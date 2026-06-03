Физлица в мае увеличили инвестиции на фондовом рынке "Мосбиржи" на 195,2 млрд рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Приток инвестиций физлиц в инструменты фондового рынка "Московской биржи" в мае 2026 года составил 195,2 млрд рублей, что на 25% больше, чем в мае 2025 года (156,2 млрд рублей), сообщила биржа.

В том числе в акции в мае было инвестировано 19,4 млрд рублей (-24% к маю 2025 года), в облигации - 146,7 млрд рублей (+29%), в паевые инвестиционные фонды - 29,1 млрд рублей (+73%).

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на "Мосбирже" превысило 41,6 млн, ими открыто более 79,6 млн счетов. В мае сделки на бирже заключали порядка 3 млн человек, из них более 350 тысяч - квалифицированные инвесторы.

Доля физлиц в объеме торгов акциями в мае составила 66,7%, облигациями - 12,2%, на срочном рынке - 52,6%.

В мае на выходных днях сделки на фондовом и срочном рынках заключали более 843 тыс. частных инвесторов, их доля в торгах в выходные - 79%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам мая составило 6,3 млн (+66,4 тыс. за май). Торговый оборот по счетам ИИС в мае составил 223,9 млрд рублей. В структуре оборота 47% пришлось на сделки с акциями, 25% - с облигациями, 28% - с паями инвестиционных фондов.

Наиболее популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в мае были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,3% и 7,2% соответственно), акции "Газпрома" (12,2%), "ЛУКОЙЛа" (11,6%), ВТБ (9,8%), "Т-Технологий" (6,8%), "Яндекса"(5,9%), X5 Retail Group (5,8%), "Роснефти" (5,2%) и "Полюса" (5,2%).

В топ-10 российских БПИФ в портфелях частных инвесторов вошли фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT (44,6%), AKMM (20,2%), SBMM (16,6%) и BCSD (2,2%), AMNR (2%), корпоративные облигации в рублях SBRB (3,3%), фонды инвестиций в облигации с переменным купоном AKFB (3,2%) и SBFR (2,6%), активно управляемый фонд инвестиций в облигации AKMB (2,7%), фонд инвестиций в активы денежного рынка и облигации SAFE (2,6%).