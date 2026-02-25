Гладков сообщил о смерти пострадавшего при атаке БПЛА в Краснояружском округе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области умер мужчина, который был ранен ранее днем при ударе дрона по автомобилю в поселке Степное в Краснояружском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что раненый был в крайне тяжелом состоянии, он умер при перевозке в больницу.

Ранее Гладков сообщил, что пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног привезли в Краснояружскую ЦРБ. Позже его планировали перевезти в Белгород на лечение.