Гладков сообщил о еще одном раненом из-за атак БПЛА в Краснояружском округе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще одном пострадавшем от недавних ударов дронов, который сам обратился в больницу.

"Вчера в Краснояружскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Илек-Пеньковка 24 февраля. У него диагностировали осколочные ранения руки, бедра, а также ожог височной области", - написал глава региона.

Врачи отпустили пострадавшего на амбулаторное лечение.

Всего, по информации губернатора, за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 119 беспилотников и выпущено четыре боеприпаса в ходе одного обстрела.

Воздушным атакам подверглись 29 населенных пунктов региона. Один человек погиб и двое пострадали. Повреждено восемь частных жилых домов (один полностью разрушен) и пять квартир в многоквартирном доме, 15 автомобилей, два из которых сгорели, административный объект, сооружение на территории предприятия, объект инфраструктуры, ЛЭП, газовая труба, надворные и хозпостройки.