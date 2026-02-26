Над российскими регионами за ночь сбили 17 беспилотников

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на четверг перехватили и уничтожили 17 беспилотников над пятью регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, семь БПЛА уничтожены над Брянской областью, четыре - над Тульской, два - над территорией Калужской области и по одному - над Белгородской и Воронежской областями, Черным и Азовским морями.

О четырех сбитых беспилотников утром в четверг сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Накануне вечером российские военные перехватили и уничтожили над российскими регионами 60 украинских беспилотников.