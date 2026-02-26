ФАС и ЦБ направили банкам и страховщикам рекомендации о соблюдении прав заемщиков

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба и Банк России направили кредитным и страховым организациям письмо с рекомендациями о соблюдении прав заемщиков в целях предупреждения нарушений прав потребителей финансовых услуг и требований закона "О защите конкуренции".

Регуляторы напомнили о недопустимости ситуаций, когда банк навязывает потребителю конкретную страховую компанию. Также запрещается устанавливать разные процентные ставки по кредиту в зависимости от выбранного страховщика или предоставлять любые преимущества только тем заемщикам, которые купили полис у рекомендованной банком страховой компании.

ФАС и ЦБ подчеркивают, что потребитель имеет право самостоятельно выбрать любую страховую компанию из числа соответствующих критериям банка, а также может сменить ее в любой момент в течение срока действия кредита.

Решение о принятии страховки рекомендуется направить клиенту в течение 7 рабочих дней с момента подачи документов, при этом отказ следует мотивировать. Если банк отклонил договор и повысил процентную ставку, потребитель вправе предоставить новый полис, и при его соответствии требованиям банку рекомендовано снизить ставку обратно.

Кроме того, ФАС и Банк России рекомендуют банкам упростить процедуру аккредитации страховщиков и автоматически допускать к работе тех, у кого есть кредитный рейтинг. В этом случае банки могут самостоятельно определить для себя допустимую рейтинговую шкалу, но линия отсечки не может проходить выше значения "А-". Это позволит расширить выбор страховых организаций и будет способствовать снижению стоимости полисов для потребителей.

ФАС в январе представила законопроект, которому предстоит заменить истекшее по срокам постановление правительства о допустимых соглашениях между банками и страховщиками при страховании рисков заемщиков.

Завершение срока действия правительственного постановления о допустимых отношениях банков и страховщиков в сфере страхования рисков заемщиков "не означает, что теперь участники рынка могут делать все, что пожелают", заявлял ранее "Интерфаксу" руководитель департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. "Мы смотрим, как складывается ситуация. Вряд ли в этот период сможем более интенсивно заниматься регулированием этого вопроса, но менее интенсивно точно не станем", - отмечал он. Принятие федерального закона, регулирующего отношения между страховщиками и банками, подготовленного ФАС, но пока не внесенного в Госдуму, по его мнению, в целом будет означать "повышение важности темы, закрепление действующих положений на постоянной основе".