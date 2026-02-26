Директор ЧОП стал фигурантом уголовного дела после нападения в школе в Прикамье

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение директору частного охранного предприятия, которое занималось охраной школы в Александровске Пермского края, где школьник ранил сверстника ножом, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СКР.

Мужчина обвиняется по п. "в". ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).

По данным следствия, подконтрольное обвиняемому ЧОП занималось охраной школы в Александровске.

"При этом фигурант принял на работу на должность охранника мужчину, который с его ведома ненадлежащим образом выполнял возложенные на него обязанности, в том числе не использовал на постоянной основе ручной металлоискатель", - говорится в сообщении.

Директор компании задержан, и судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось, 19 февраля ученик школы № 1 в Александровске ранил ножом сверстника из-за конфликта, пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105, (покушение на убийство несовершеннолетнего), ст. 293 (халатность) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также заключена под стражу 16-летняя жительница Пскова, которая помогала подростку, напавшему с ножом, советами в мессенджере. Ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. "а, в, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество покушению на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, из хулиганских побуждений).