Сбербанк увеличил годовую чистую прибыль по МСФО до 1,7 трлн рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,9% - до 1 705,9 млрд рублей против 1 580,3 млрд рублей прибыли в 2024 году, сообщил банк.

В IV квартале чистая прибыль банка выросла на 12,9% - до 398,6 млрд рублей по сравнению с 353,1 млрд рублей прибыли годом ранее.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли банка в 2025 году на 7,5% - до 1 698 млрд рублей, в IV квартале - на 2,3% - до 391 млрд рублей.

Рентабельность капитала в 2025 году снизилась до 22,7% с 24%, в IV квартале - до 19,9% с 20,6%.

Сбербанк прогнозирует рентабельность капитала в 2026 году на уровне 22%, чистую процентную маржу - около 5,9%, стоимость риска - менее 1,4%, достаточность общего капитала Н20.0 - 13,3%, следует из презентации для инвесторов.

Позднее 26 февраля состоится звонок для инвесторов и будут представлены прогнозы на 2026 год.

Совокупные расходы группы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в IV квартале 2025 года снизились на 21,0% - до 106,9 млрд рублей. За 2025 год они выросли в 1,5 раза - до 610,9 млрд рублей.

Стоимость риска в 2025 году выросла до 1,3% с 1,0% в 2024 году, в IV квартале - снизилась до 0,9% с 1,2% (показатель за квартал улучшился как в розничном, так и в корпоративном сегменте).

Чистые процентные доходы в 2025 году увеличились на 18,5% - до 3 трлн 556,0 млрд рублей, в IV квартале - на 19,9% - до 988,2 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в IV квартале выросла до 6,46% (6,17% в III квартале 2025 года и 6,01% в IV квартале 2024 года). Этот показатель по итогам 2025 года составил 6,2% против 5,9% в 2024 году.

Чистые комиссионные доходы в 2025 году снизились на 1,1% - до 833,7 млрд рублей, в IV квартале - на 5,2% - до 219,0 млрд рублей. На динамику этого показателя в четвертом квартале продолжила оказывать влияние высокая база прошлого года, обусловленная единовременным признанием доходов по корпоративным клиентам, отмечает банк.

Операционный доход до резервов в 2025 году увеличился на 16,6% - до 4 трлн 89,0 млрд рублей, в IV квартале - на 14,4% - до 1 трлн 10,3 млрд рублей.

Операционные расходы в 2025 году выросли на 16,5% - до 1 трлн 237,4 млрд рублей, в IV квартале - на 21,4% - до 373,8 млрд рублей.

Отношение операционных расходов к доходам по итогам 2025 года составило 30,3% (на уровне 2024 года). В четвертом квартале этот показатель составил 37,0% (в IV квартале 2024 года - 34,9%).

Базовый капитал первого уровня за IV квартал вырос на 4,7% - до 7 трлн 268,5 млрд рублей, капитал первого уровня - на 4,6% - до 7 трлн 418,5 млрд рублей, общий капитал - на 4,9% - до 7 трлн 900,3 млрд рублей.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня в IV квартале увеличились на 0,4 п.п. - до 13,0% и 13,2% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала за квартал вырос на 0,5 п.п. - до 14,1%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 составил 13,7%, увеличившись за квартал на 0,3 п.п., за год - на 0,4 п.п.