В Белгороде из-за энергосбоя остановилась насосная станция

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В части Белгорода возможны перебои с водоснабжением из-за остановки насосной станции второго подъема, предупредил телеграм-канал Водоканала Белгородской области.

"Возможно временное снижение давления в центральной части города", - говорится в сообщении.

Специалисты занимаются решением проблемы.

В последнее время Белгородская область подвергается массированным ракетным ударам, в результате которых серьезные повреждения получает энергетическая инфраструктура. В Белгороде и ряде округов происходят перебои электро-, тепло- и водоснабжении, а также водоотведения.