В Кремле заявили, что на новом раунде переговоров по Украине будут обсуждать ядерную тематику

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос вокруг возможных поставок Киеву ядерного оружия будет предметом обсуждения в ходе нового раунда переговоров по Украине, заявили в Кремле.

"Безусловно, это фактор, от которого абстрагироваться нельзя", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться на новых переговорах появившаяся ядерная риторика.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Великобритания и Франция работают над решением вопросов, связанных с предоставлением Киеву ядерного оружия.

"В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере", - говорилось в сообщении пресс-бюро ведомства.

