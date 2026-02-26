Лукашенко прибыл в Кремль

Там состоится заседание Высшего Госсовета Союзного государства

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль, где состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Президент РФ Владимир Путин встречает белорусского коллегу в Андреевском зале Кремля, после рукопожатий лидеры перейдут в Александровский зал, где пройдет заседание.

Общение Путина и Лукашенко продолжится и после заседания за рабочим завтраком, в котором, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с российской стороны примут участие глава правительства РФ Михаил Мишустин и спикеры верхней и нижней палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

"Повестка дня заседания включает рассмотрение хода совместной работы в рамках комплексного документа - "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Как ожидается, также будет обсуждаться и разработка проекта аналогичного документа на 2027-2029 годы. Кроме того, планируется принять решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества в различных областях.

На повестке и принятие решения по совершенствованию пригородного пассажирского железнодорожного сообщения, по учреждению союзного Комитета по стандартизации и качеству, а также по взаимной поддержке и сотрудничеству в области международного правосудия.

Ожидается, что на заседании будут приняты решения по присуждению премии Союзного государства в области литературы и искусства, а также по административно-финансовым и организационным аспектам деятельности интеграционного объединения.

С российской стороны в заседании принимают участие Мишустин, Матвиенко, Володин, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Росстандарта Антон Шалаев, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров и Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

С белорусской стороны в заседании участвуют премьер-министр Александр Турчин, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, глава Администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой, министр иностранных дел Максим Рыжков, посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов, министр промышленности Андрей Кузнецов, министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, министр экономики Юрий Чеботарь, председатель госкомитета по стандартизации Елена Моргунова.