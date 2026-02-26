Неформальная встреча Путина и Лукашенко продолжалась около часа

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Неформальная беседа, которой президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко предварили заседание Высшего Государственного совета Союзного государства, продлилась около часа.

Об этом заявила пресс-служба российского президента.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл в Кремль, где состоится заседание Высшего Госссовета Союзного государства.

Общение Путина и Лукашенко продолжится и после заседания за рабочим завтраком, в котором, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с российской стороны примут участие глава правительства РФ Михаил Мишустин и спикеры верхней и нижней палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

"Повестка дня заседания включает рассмотрение хода совместной работы в рамках комплексного документа - "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Как ожидается, также будет обсуждаться и разработка проекта аналогичного документа на 2027-2029 годы. Кроме того, планируется принять решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества в различных областях.

На повестке и принятие решения по совершенствованию пригородного пассажирского железнодорожного сообщения, по учреждению союзного Комитета по стандартизации и качеству, а также по взаимной поддержке и сотрудничеству в области международного правосудия.

Ожидается, что на заседании будут приняты решения по присуждению премии Союзного государства в области литературы и искусства, а также по административно-финансовым и организационным аспектам деятельности интеграционного объединения.