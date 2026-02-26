Реформа кассации по административным делам одобрена в I чтении

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного суда России, связанный с передачей рассмотрения кассационных жалоб на решения по делам об административных правонарушениях в высшие суды регионов.

Законопроект предусматривает, что вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенные мировыми судьями, и решения судей районных судов по жалобам, протестам на указанные постановления обжалуются не в кассационный суд общей юрисдикции, а в верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов.

Как заявил в Госдуме заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов, "внесение предлагаемых законопроектом изменений позволит повысить уровень доступности правосудия для граждан и организаций, а также оперативность рассмотрения таких дел".

В качестве дополнительной гарантии права на судебную защиту в случае несогласия лиц с решениями, принятыми судьями судов регионов, сохраняется возможность дальнейшего обжалования по делу непосредственно в Верховный суд России.