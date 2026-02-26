Посольство ОАЭ в РФ провело в Москве вечер Рамадана

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Посольство ОАЭ в РФ провело в четверг в Москве эмиратско-российский вечер Рамадана.

На вечере выступил председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

Начальник отдела подготовки шариатских исследований и научных работ Главного управления по делам ислама и вакфам Саид Аид Аль-Кетби цитировал гостям перед началом ифтара (вечернего приема пищи у мусульман во время исламского поста в месяц Рамадан - ИФ) отрывки из Корана.

В своем выступлении председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин отметил: "Мы высоко ценим стремление ОАЭ к миротворчеству, их ответственную роль посредника в поиске путей урегулирования конфликтов и стабилизации ситуации в различных регионах мира. Особую признательность выражаем за неоценимый вклад Эмиратов в дело обмена пленными и воссоединения семей, разлученных украинским конфликтом. Эти усилия являются подлинным проявлением милосердия, сострадания и верности тем нравственным ценностям, к которым призывает нас Священный Коран".

"Объединенные Арабские Эмираты по праву являются одним из мировых лидеров в продвижении принципов толерантности, межрелигиозного и межнационального согласия. Эти принципы близки и России — стране с многовековой историей мирного сосуществования народов и религий, где ислам является неотъемлемой частью духовного и культурного наследия", - подчеркнул муфтий.

Среди нескольких десятков гостей посла ОАЭ в Москве доктора Мохаммада Ахмада Аль-Джабера были спецпредставитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, замглавы МИД РФ Георгий Борисенко, главы дипмиссий ряда ближневосточных стран.