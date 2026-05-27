Что произошло за день: среда, 27 мая

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение с Арменией о поставках газа, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Соответствующее письмо министра энергетики было передано посольством РФ в Армении министерству территориального управления и инфраструктур республики.

- Минздрав разрабатывает механизм продажи в аптеках рецептурных лекарственных препаратов только по электронному рецепту.

- Летные испытания российской ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур" начнутся в 2031 году.

- NASA планирует создать постоянную обитаемую базу на Луне в 2030-е годы, говорится в уточненных планах американского космического агентства. Высадка двух астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis состоится уже в 2028 году.

- Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ.

- Созданный Трампом Совет мира до сих пор не получил средств на восстановление сектора Газа. Совет начал поиск подрядчиков, но контракты пока не заключены.

- SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн. В ходе торгов в Сеуле акции производителя микрочипов дорожали на 15%, а ее рыночная стоимость превышала 1,6 квадриллиона вон ($1,06 трлн).

- Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива.

Фотохроника 27 мая

Дети играют с роботом во время фестиваля науки и техники в детском саду в Циндао, Китай
