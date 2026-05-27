Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

Фото: Narciso Contreras/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Разведывательная активность стран НАТО у границ России усилилась, обострилась обстановка в Балтийском регионе, заявил первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

"Практически ежедневно мы фиксируем полеты разведывательной авиации, а также пребывание военных кораблей стран-членов НАТО и их партнеров вблизи государственной границы Российской Федерации", - сказал Кулишов в опубликованном в среду интервью "Российской газете" накануне отмечаемого 28 мая Дня пограничника.

Он сообщил, что наибольшая разведывательная активность проявляется на арктическом, северо-западном и дальневосточном направлениях, а также в воздушном пространстве над акваториями Черного и Балтийского морей. Для сбора чувствительной информации также задействуются возможности космических спутников как военного, так и двойного назначения.

"При этом отмечаем, что западные спецслужбы активно снабжают киевский режим сведениями о местах дислокации подразделений пограничных органов и Вооруженных сил Российской Федерации, а также объектах гражданской инфраструктуры в тыловых регионах нашей страны", - заявил Кулишов.

Руководитель Погранслужбы отметил также обострение обстановки в регионе Балтики.

"Отмечаем усиление войсковой охраны границы со стороны Финляндии, стран Балтии и Польши. На территориях сопредельных государств строятся новые военные базы, в больших объемах закупаются современные вооружение и военная техника, совершенствуются логистические возможности по переброске войск и техники к российским границам", - сказал Кулишов.

Он сообщил, что власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах.

По словам Кулишова, европейские страны активно ведут совместный поиск правовых оснований для создания искусственных ограничений на осуществление морской экономической деятельности Российской Федерации как в Балтийском море, так и в других акваториях Мирового океана.

"В европейских СМИ развернута информационная кампания по обвинению России и якобы связанного с ней "теневого флота" в повреждении подводной инфраструктуры, а также нелегальных поставках нефти, создающих экологические угрозы", - сказал Кулишов.

Он отметил, что "информационные вбросы используются в качестве повода для остановки, осмотра и задержания судов, перевозящих грузы в интересах российских участников внешнеэкономической деятельности, кораблями береговых охран и военно-морских сил недружественных государств в нарушение существующих норм международного морского права".

Целью таких акций является побуждение партнеров по ЕС к изменению правил судоходства на Балтике, отметил руководитель Погранслужбы.

