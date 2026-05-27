Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев впервые в 2026 году вышли в открытый космос для выполнения работ на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), следует из трансляции госкорпорации.

Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" российского сегмента МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции. Расчётная продолжительность выхода составляет 5 часов 27 минут.

Согласно плану, Кудь-Сверчков и Микаев установят аппаратуру для эксперимента "Солнце-Терагерц" на модуле "Звезда". Как сообщали в "Роскосмосе", данный радиотелескоп предназначен для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения.

Кроме того, на модуле "Наука" космонавты проведут демонтаж кассеты из аппаратуры эксперимента "Экран-М", а также снимут контейнер оборудования "Биориск-МСН" на модуле "Поиск".

В госкорпорации сообщали, что для поддержки работ в открытом космосе будет использован манипулятор ERA.

Для Кудь-Сверчкова данный выход стал вторым в космической карьере, для Микаева - первым.

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 28 октября 2025 года. Тогда космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий выполнили работы по установке научной аппаратуры на внешней поверхности МКС.

Сейчас на станции работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" Кудь-Сверчков, Микаев и Андрей Федяев; астронавты NASA - Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

МКС Роскосмос
