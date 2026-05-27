Поиск

Дума допустила исключения из правила о едином штрафе бизнесу за несколько нарушений КоАП при одной проверке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла поправку в КоАП, которая уточняет введенное в 2022 году правило о назначении бизнесу одного административного штрафа за несколько однотипных нарушений, выявленных в ходе одной проверки. Законодатель сможет в отдельных случаях устанавливать штраф за каждое такое нарушение отдельно.

Поправка была внесена депутатом Ириной Панькиной ко второму чтению законопроекта (№1120750-8). В рамках первого чтения данный законопроект вводил штрафы за нарушение порядка медосмотра иностранцев.

В 2022 году статью 4.4 КоАП дополнили частью 5. Она устанавливала, что если в ходе одной проверки (государственного или муниципального контроля) выявлено несколько однотипных нарушений по одной и той же статье раздела II КоАП (особенная часть), нарушителю назначается одно наказание - как за одно правонарушение. То есть несколько похожих нарушений, найденных за одну проверку, караются единым штрафом.

Эта норма снижала штрафную нагрузку на бизнес. "Тем самым федеральный законодатель стремился преодолеть негативную правоприменительную практику, ведущую к излишнему увеличению административной (штрафной) нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности, связанной с привлечением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности и, в конечном счете, улучшить положение лиц, относящихся к данной категории", - говорилось в письме Минфина от 15 ноября 2024 г. № БВ-4-7/13022.

Принятая в среду в третьем чтении Госдумой поправка дополняет эту норму оговоркой: КоАП может предусматривать случаи, когда за каждое из выявленных при одной проверке нарушений штраф назначается отдельно.

"Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены случаи, когда в ходе проведения одного контрольного (надзорного) мероприятия в рамках осуществления государственного контроля (надзора) или муниципального контроля при выявлении двух и более административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса, совершившему их лицу назначается административное наказание за каждое такое административное правонарушение", - говорится в поправке.

К разделу II КоАП относятся, в частности, нарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, страхования и рынка ценных бумаг, включая валютные нарушения, в области таможенного дела, а также нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, в промышленности, строительстве и энергетике, на транспорте, в области связи и информации. Соответственно, отдельные штрафы за каждое нарушение могут впоследствии вводиться по широкому кругу составов, актуальных для бизнеса.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 27 мая

В РФ будут блокировать возможность оплаты проезда в электричках по банковской карте при нарушении валидации

Дума допустила исключения из правила о едином штрафе бизнесу за несколько нарушений КоАП при одной проверке

Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

 Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

 Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

В российских гостиницах размещение летом подорожало в среднем на 3,5%

Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

 Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

В РСТ заявили об охлаждении спроса на летний отдых в России

Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

 Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2358 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9612 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов