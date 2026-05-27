Дума допустила исключения из правила о едином штрафе бизнесу за несколько нарушений КоАП при одной проверке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла поправку в КоАП, которая уточняет введенное в 2022 году правило о назначении бизнесу одного административного штрафа за несколько однотипных нарушений, выявленных в ходе одной проверки. Законодатель сможет в отдельных случаях устанавливать штраф за каждое такое нарушение отдельно.

Поправка была внесена депутатом Ириной Панькиной ко второму чтению законопроекта (№1120750-8). В рамках первого чтения данный законопроект вводил штрафы за нарушение порядка медосмотра иностранцев.

В 2022 году статью 4.4 КоАП дополнили частью 5. Она устанавливала, что если в ходе одной проверки (государственного или муниципального контроля) выявлено несколько однотипных нарушений по одной и той же статье раздела II КоАП (особенная часть), нарушителю назначается одно наказание - как за одно правонарушение. То есть несколько похожих нарушений, найденных за одну проверку, караются единым штрафом.

Эта норма снижала штрафную нагрузку на бизнес. "Тем самым федеральный законодатель стремился преодолеть негативную правоприменительную практику, ведущую к излишнему увеличению административной (штрафной) нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности, связанной с привлечением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности и, в конечном счете, улучшить положение лиц, относящихся к данной категории", - говорилось в письме Минфина от 15 ноября 2024 г. № БВ-4-7/13022.

Принятая в среду в третьем чтении Госдумой поправка дополняет эту норму оговоркой: КоАП может предусматривать случаи, когда за каждое из выявленных при одной проверке нарушений штраф назначается отдельно.

"Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены случаи, когда в ходе проведения одного контрольного (надзорного) мероприятия в рамках осуществления государственного контроля (надзора) или муниципального контроля при выявлении двух и более административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса, совершившему их лицу назначается административное наказание за каждое такое административное правонарушение", - говорится в поправке.

К разделу II КоАП относятся, в частности, нарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, страхования и рынка ценных бумаг, включая валютные нарушения, в области таможенного дела, а также нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, в промышленности, строительстве и энергетике, на транспорте, в области связи и информации. Соответственно, отдельные штрафы за каждое нарушение могут впоследствии вводиться по широкому кругу составов, актуальных для бизнеса.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.