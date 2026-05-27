В РФ будут блокировать возможность оплаты проезда в электричках по банковской карте при нарушении валидации

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Возможность оплаты проезда в пригородных электропоездах по банковской карте с 30 мая будут блокировать в случае отсутствия валидации на вход или выход, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"С 30 мая в случае отсутствия валидации при входе или выходе будет приостановлена возможность оплаты проезда банковской картой на турникетах и валидаторах. Возобновить доступ можно будет с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" или через личный кабинет пассажира на сайте банка - в обоих случаях нарушителям придется внести доплату за максимальную дальность поездки", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, стоимость проезда в пригородных поездах зависит от протяженности маршрута. "Поэтому для правильного расчета суммы важно валидировать банковскую карту при входе и выходе на станциях Московских центральных диаметров. Если валидация была только одна, то это прямое нарушение установленных правил проезда. В этом случае возможность оплаты проезда банковской картой на турникетах и валидаторах приостанавливается во всем городском транспорте", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что по одной валидации оценить расстояние совершенной поездки невозможно, поэтому размер доплаты, которая потребуется от нарушителя, соответствует текущей стоимости проезда на максимальную дальность - 334 руб.

Для тех, кто соблюдает правила, ничего не поменяется. Если на станции не работают валидаторы или турникеты, отсутствует электричество, рекомендуется написать об этом через личный кабинет на сайте https://mos.transport.vtb.ru. Информация поступит на проверку, и после подтверждения технических неполадок доступ по банковской карте будет возобновлен без дополнительной оплаты, сообщили в ЦППК.



