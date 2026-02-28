Ракета Electron вывела в суборбитальный полет гиперзвуковой аппарат в интересах Пентагона

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ракета Electron вывела в первый тестовый суборбитальный полет гиперзвуковой аппарат DART AE австралийского аэрокосмического стартапа Hypersonix, созданного по заказу подразделения оборонных инноваций Минобороны США, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Аппарат DART AE оснащен гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем SPARTAN, работающим на водороде. Цель испытаний - подтвердить способность аппарата поддерживать стабильный управляемый полет на скоростях выше 5 Маха (около 6 тыс. км/ч).

В рамках миссии, получившей название That's Not A Knife, ракета с гиперзвуковым аппаратом была запущена со стартовой площадки LC2 космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, в пятницу в 19:00 по времени Восточного побережья США (в субботу в 03:00 по Москве). Отделение аппарата от носителя произошло примерно через три минут после запуска.

Ракета вывела 3,5-метровый беспилотник в верхние слои атмосферы для начала его самостоятельного полета. Аппарат способен преодолевать на гиперзвуковой скорости расстояние в тысячу км.

В реальных условиях гиперзвукового полета планируется собрать ключевые данные о двигательной установке, аэротермическом режиме и управлении аппаратом для поддержки будущих испытаний Министерства обороны США.