Власти призвали не ездить по трассе "Новороссия" без необходимости из-за минной угрозы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ВСУ применили систему дистанционного минирования на трассе "Новороссия" в Запорожской области, власти усилили меры безопасности, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.

"Над автомобильной трассой "Новороссия" в районе Бердянского муниципального округа зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования. БпЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения, независимо от того, автомобиль это или пешеход", - написал Балицкий.

По словам губернатора, целью атак становится обеспечивающий транспорт. Власти усилили меры безопасности над дорогами.

"Работают мобильно-огневые группы, движение БпЛА фиксируется на подлете, однако их число значительное. Только за прошедшие сутки на подлете к границам Запорожской области уничтожено около 100 БпЛА противника", - пояснил он.

Балицкий также призвал ограничить поездки без острой необходимости.

Ранее в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на границе между Херсонской и Запорожской областями на трассе "Новороссия" сработала мина, погиб водитель грузовика, повреждены еще несколько машин.

Трасса Р-280 "Новороссия" проходит по территориям Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и Ростовской области от Симферополя до Ростова-на-Дону. Ее протяженность превышает 630 км. Трасса является альтернативным сухопутным маршрутом на Крымский полуостров - легковым автомобилям и автобусам также разрешается проезжать по Крымскому мосту с обязательным прохождением досмотра перед въездом на него. Часть грузов доставляют в Крым через Керченскую паромную переправу.