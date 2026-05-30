Поиск

Иран сбил вражеский БПЛА у острова Кешм в Ормузском проливе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Силы ПВО Ирана обнаружили и ликвидировали вражеский беспилотник вблизи острова Кешм в Ормузском проливе, сообщили агентства Tasnim и Mehr.

Отмечается, что данный остров является важнейшим военным форпостом Ирана в Ормузском проливе.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) пока не отреагировало на эти сведения.

Накануне Иран также утверждал, что сбил американский военный самолет в районе провинции Бушир на побережье Персидского залива.

В CENTCOM опровергли это сообщение, назвав его ложью. "Ни один американский самолет не был сбит. Все американские воздушные средства находятся на местах", - заявило тогда командование.

США Иран Персидский залив Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран сбил вражеский БПЛА у острова Кешм в Ормузском проливе

Власти призвали не ездить по трассе "Новороссия" без необходимости из-за минной угрозы

В Крыму ввели ограничения на продажу бензина

Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

 Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

Что произошло за день: пятница, 29 мая

Путин назвал законными целями все места запусков дронов против России

Путин сказал о способности "сровнять с землей" тех, кто нападет на Калининградскую область

Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

 Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

Пожар в морском порту Темрюка после падения обломков БПЛА ликвидирован

В АТОР опасаются дефицита перевозки в Турцию и роста цен на турпакеты
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2387 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9636 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов