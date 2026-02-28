Охотившуюся в поселке тигрицу отловили в Еврейской автономной области

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Амурскую тигрицу, нападавшую на домашних животных, отловили в поселке Биракан Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба правительства области в субботу.



"Отловлена молодая самца амурского тигра в возрасте от 2,5 до 3 лет. В настоящее время животное транспортируется в межрегиональную общественную организацию "Центр реабилитации тигров и других редких животных". Специалисты проведут тигрице ветеринарное обследование и примут решение о необходимости лечения и дальнейшей реабилитации животного", - говорится в сообщении.



Отмечается, что тигрица неоднократно выходила на территорию населенного пункта и нападала на домашних животных.



Отловом хищницы занималась группа профильных специалистов, в которую вошли представители межрегиональной общественной организации "Центр реабилитации тигров и других редких животных", министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, а также управления по охране животного мира Амурской области.



Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а также в небольшом количестве в Китае и Северной Корее. Согласно результатам сплошного учета, численность амурских тигров в России достигла 750 особей.