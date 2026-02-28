Поиск

Охотившуюся в поселке тигрицу отловили в Еврейской автономной области

Охотившуюся в поселке тигрицу отловили в Еврейской автономной области
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Амурскую тигрицу, нападавшую на домашних животных, отловили в поселке Биракан Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба правительства области в субботу.

"Отловлена молодая самца амурского тигра в возрасте от 2,5 до 3 лет. В настоящее время животное транспортируется в межрегиональную общественную организацию "Центр реабилитации тигров и других редких животных". Специалисты проведут тигрице ветеринарное обследование и примут решение о необходимости лечения и дальнейшей реабилитации животного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тигрица неоднократно выходила на территорию населенного пункта и нападала на домашних животных.

Отловом хищницы занималась группа профильных специалистов, в которую вошли представители межрегиональной общественной организации "Центр реабилитации тигров и других редких животных", министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, а также управления по охране животного мира Амурской области.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а также в небольшом количестве в Китае и Северной Корее. Согласно результатам сплошного учета, численность амурских тигров в России достигла 750 особей.

Еврейская автономная область Приморский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Тульской области

Охотившуюся в поселке тигрицу отловили в Еврейской автономной области

 Охотившуюся в поселке тигрицу отловили в Еврейской автономной области

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в районе Новороссийска

 Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в районе Новороссийска

Температура в марте на большей части территории страны будет около нормы

 Температура в марте на большей части территории страны будет около нормы

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Краснодарском крае из-за падения обломков дрона

Что произошло за день: пятница, 27 февраля

Основатель медиахолдинга Readovkа арестован по делу о мошенничестве

Огурцы в РФ с 17 по 24 февраля подешевели на 3,8%, впервые с конца сентября 2025 г.

 Огурцы в РФ с 17 по 24 февраля подешевели на 3,8%, впервые с конца сентября 2025 г.

Владелец ММК сообщил о сохранении минимальной рентабельности за счет снижения себестоимости

РКН сообщил о сложной DDoS-атаке на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

 РКН сообщил о сложной DDoS-атаке на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8530 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });