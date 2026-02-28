Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 28 февраля

Трамп недоволен переговорами с Ираном, Билл Клинтон отрицает общение с Эпштейном после раскрытия его преступлений, в Еврейской автономной области отловили тигрицу

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп недоволен результатами переговоров с Тегераном. Он настаивает, что Ирану нет смысла обогащать уран.

- МИД Омана заявил, что Иран согласен не создавать запасов ядерных материалов в случае соглашения с США. Кроме того, он считает, что контуры договора по иранскому атому можно согласовать за сутки.

- Трамп заявил, что может рассмотреть захват Кубы, так как недоволен переговорами с ней. Президент добавил, что в США проживает множество кубинцев, которые хотели бы вернуться на родину.

- Билл Клинтон заявил, что не общался с Эпштейном после раскрытия его преступлений. Он подчеркнул, что "ничего не видел и не делал ничего плохого".

- Охотившуюся в поселке тигрицу отловили в Еврейской автономной области. Она неоднократно выходила на территорию населенного пункта и нападала на домашних животных.

