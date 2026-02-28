Около 44 тыс. человек остались без света в Дагестане из-за аварий

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии из-за обрывов и замыканий на ЛЭП произошли в 51 населенном пункте в семи районах Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике в субботу.

"От оперативного дежурного "Дагэнерго" поступила информация об аварийном отключении электроснабжения в семи муниципальных районах Дагестана. Без электроснабжения остается 51 населенный пункт", - говорится в сообщении.

В главке МЧС уточнили, что без света остались около 44 тыс. человек, в том числе более 11 тыс. детей.

Предварительная причина отключения электроэнергии - обрывы и замыкания на ЛЭП.

Аварийно-восстановительные работы проводятся с привлечением восьми бригад электриков - в составе 24 человек и восьми единиц техники.

Ранее сообщалось о прогнозируемых в Дагестане с 27 февраля по 1 марта снегопаде и обильных осадках.