Временные ограничения ввели на трассе М-5 в Самарской области из-за непогоды

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения движения для автобусов и грузовиков ввели на участке федеральной трассы М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск в Самарской области из-за непогоды, сообщается в телеграм-канале регионального министерства транспорта и автомобильных дорог в субботу.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - обильным снегопадом, низовой метелью - ограничено движение для маршрутных и грузовых транспортных средств на участке км 890 - км 985 (Ставропольский и Сызранский районы, г.о. Жигулёвск)", - говорится в сообщении.

Ожидается, что движение будет возобновлено 1 марта в 1:00 (00:00 по Москве).

По данным ФГБУ "Приволжское УГМС", в Самарской области объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного снега, метели, снежных заносов на дорогах с ухудшением видимости до 500-1000 метров.