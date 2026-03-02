Более 170 беспилотников перехватили ночью над регионами РФ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 23:00 воскресенья до 07:00 мск понедельника перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что 67 дронов сбито над акваторией Черного моря, 66 - над территорией Краснодарского края.

23 беспилотника поражены в Крыму, восемь - над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА ликвидированы в Белгородской области, три - в Курской и один беспилотник нейтрализован в Астраханской области.