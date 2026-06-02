Минобороны России заявило о массированном ударе по предприятиям ОПК Украины

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по целям на Украине, сообщило Минобороны.

Ударам подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Также в числе целей министерство назвало связанные с армией Украины объекты топливной, транспортной инфраструктуры и военные аэродромы.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заявило Минобороны.

В ходе массированного удара применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и беспилотники.