Минобороны России заявило о массированном ударе по предприятиям ОПК Украины

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по целям на Украине, сообщило Минобороны.

Ударам подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Также в числе целей министерство назвало связанные с армией Украины объекты топливной, транспортной инфраструктуры и военные аэродромы.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заявило Минобороны.

В ходе массированного удара применено высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и беспилотники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июня 2026 года Военная операция на Украине
РЖД в 2026 году не будут начислять дивиденды по "префам"

