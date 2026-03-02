Запорожская область частично обесточена после украинской атаки

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в четырех муниципалитетах Запорожской области в результате атаки со стороны ВСУ, сообщили в Минэнерго региона в понедельник.

"В результате атаки со стороны противника в Токмакском, Пологовском, Каменско-Днепровском, а также в Васильевском муниципальных округах зафиксировано отключение электроснабжения", - говорится в канале ведомства в Max.

В министерстве добавили, что аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам, однако их ход осложнен продолжающимися атаками со стороны ВСУ.