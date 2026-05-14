Путин призвал уходить от формального деления компаний на военные и гражданские

Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей России Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости отхода от формального деления компаний на военные и гражданские.

Выступая на пленарной сессии съезда Союза машиностроителей России, Путин напомнил, что на прошлом Петербургском международном экономическом форуме были обозначены принципы для укрепления суверенитета РФ в сфере обороны и безопасности.

"В их числе максимально широкое внедрение лучших технологических и организационных инноваций, для чего нужно постоянно анализировать не только наш собственный, но, разумеется, и лучший зарубежный опыт", - сказал президент РФ.

Еще один ключевой принцип, напомнил он, - это повышение скорости принимаемых решений, действий, производства. "Но это изначально проблема, думаю, что мы веками, без всякого преувеличения, с этим сталкиваемся, но нужно обращать на это особое внимание. Скорость и принятие решения и внедрение - чрезвычайно важны, мы не имеем права отставать по этим параметрам ни от наших партнеров, ни от конкурентов", - отметил президент РФ.

Он добавил: "Сроки от идеи до получения конечного готового продукта должны кардинально сокращаться, как это уже происходит во многих гражданских секторах. При этом повторю, нужно уходить от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент".

Путин отметил, что необходимо также уходить "от условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве".



