Глава ФСВТС РФ заявил о переговорах с партнерами по поставкам истребителей Су-57

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Переговоры с рядом государств о возможных поставках российского истребителя пятого поколения Су-57 продолжаются, сообщил "Интерфаксу" в четверг директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Переговоры идут", - заявил Шугаев в кулуарах съезда Союза машиностроителей России.

Су-57 разработан в компании "Сухой" ("Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

По официальным данным, Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57 в конце 2020 года.

Россия произвела поставки по экспортному контракту истребителей Су-57, заявил в прошлом ноябре генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в эфире Первого канала.

В ноябре 2024 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что подписаны первые контракты на поставку истребителей Су-57 за рубеж, покупатели названы не были.

В прошлом декабре "Ростех" заявил, что реализуется программа по расширению мощностей для производства Су-57, это позволит активнее продвигать самолет на экспорт.