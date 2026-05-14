Московская прокуратура инициировала уголовное преследование комика Долгополова

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование комика Александра Долгополова, подозреваемого в реабилитации нацизма, сообщили в столичном надзорном ведомстве в четверг.

"Материалы прокурорской проверки в отношении 31-летнего Александра Долгополова направлены для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.

Ранее в столичной прокуратуре в процессе мониторинга обнаружили запись выступления комика, уехавшего за границу.

Как пояснили в ведомстве, Долгополов, находясь за пределами РФ, не позднее 20 декабря 2024 года "публично сделал заявление, направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершенного ими подвига".

В этой связи прокуроры поставили вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Долгополова.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Александр Долгополов
