Песков заявил о большом числе желающих приобретать российскую нефть

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Желающих приобрести российскую нефть много, Россия остается надежным продавцом нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Желающих (приобрести российскую нефть - ИФ) много, много заявок", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что говорить об этом детально пока невозможно по понятным причинам. "Но рынок энергоресурсов очень подвижен. Россия продолжает оставаться надежным продавцом нефти и нефтепродуктов, который всегда выполняет свои обязательства", - подчеркнул Песков.

По его словам, очень много желающих приобретать российские энергоресурсы вне зависимости от "разных незаконных ограничений", которые действуют в отношении нефти РФ. Так Песков ответил на вопрос о ситуации в торговле с Индией.



