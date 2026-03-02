Поиск

ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие взяли под контроль село Круглое в Харьковской области, а также населенные пункты Дробышево и Резниковка в ДНР, заявили в Минобороны России в понедельник.

Контроль над Круглым установили подразделения группировки войск "Север", над Дробышево - подразделения группировки "Запад", заявили в министерстве.

Резниковку освободила "Южная" группировка войск, добавили там.

По информации ведомства, группировка в течение суток нанесла удары по пяти украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ составили: свыше 135 военнослужащих, бронетранспортеры Stryker и М113, семь боевых бронемашин, 23 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, пять складов материальных средств и горючего.

Группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

"В Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Храповщина, Ольшанка, Бобылевка, Рогозное, Мирополье и Покровка Сумской области", - сообщили в ведомстве. По словам военных, потери ВСУ за сутки составили: более 225 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Группировка "Запад" в течение суток нанесла удары по трем украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери ВСУ составили: до 180 военнослужащих, пять боевых бронемашин, 27 автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 марта 2026 года Военная операция на Украине
ДНР Харьковская область Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

 Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

Пять человек погибли, еще 13 пострадали за неделю из-за схода снега с крыш в РФ

В Новороссийске был пожар на причале после атаки БПЛА

Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

В Бодайбо отменили февральскую плату за тепло

 В Бодайбо отменили февральскую плату за тепло

В Новороссийске обломки БПЛА упали на комбинат хлебопродуктов

"Автодор" проиндексировал стоимость проезда по платным трассам в пределах 15%

Самолет МЧС с россиянами на борту прилетел из Египта в Россию

Умер драматург Николай Коляда

 Умер драматург Николай Коляда

В Пермском крае задержаны свыше 40 грузовых и три пассажирских поезда
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 208 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8555 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });