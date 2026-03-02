ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие взяли под контроль село Круглое в Харьковской области, а также населенные пункты Дробышево и Резниковка в ДНР, заявили в Минобороны России в понедельник.

Контроль над Круглым установили подразделения группировки войск "Север", над Дробышево - подразделения группировки "Запад", заявили в министерстве.

Резниковку освободила "Южная" группировка войск, добавили там.

По информации ведомства, группировка в течение суток нанесла удары по пяти украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ составили: свыше 135 военнослужащих, бронетранспортеры Stryker и М113, семь боевых бронемашин, 23 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, пять складов материальных средств и горючего.

Группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах пяти населенных пунктов Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

"В Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Храповщина, Ольшанка, Бобылевка, Рогозное, Мирополье и Покровка Сумской области", - сообщили в ведомстве. По словам военных, потери ВСУ за сутки составили: более 225 военнослужащих, 15 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Группировка "Запад" в течение суток нанесла удары по трем украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери ВСУ составили: до 180 военнослужащих, пять боевых бронемашин, 27 автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны России.