В Иванове возбудили дело об обрушении потолка в многоквартирном доме

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Иванове возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту обрушения потолочного перекрытия в двух квартирах жилого дома, сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, в доме в 10-м Проезде города Иваново обрушилось чердачное перекрытие и потолки в двух квартирах. Жильцы дома не пострадали. По данным следствия, дом находится в неудовлетворительном состоянии, при этом аварийным не признан и исключен из программы капитального ремонта.