Мужчина погиб в результате удара дрона ВСУ по дому в Запорожской области

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Мужчина погиб, женщина получила ранения после атаки украинского беспилотника по частному дому в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник.

"В результате удара по частному домовладению осколочные ранения получили женщина 1961 года рождения и мужчина 1960 года рождения. (...) Супруг, к сожалению, от полученных травм скончался на месте", - написал Балицкий в своем канале в Max.

Он уточнил, что женщина госпитализирована. Атака совершена в селе Великая Знаменка.