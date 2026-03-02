Россия в 2025 году увеличила выручку от экспорта чая на 11%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала чая на сумму свыше $96 млн, что на 11% больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт превысил 12 тыс. тонн. Динамика этого показателя не приводится.

В тройку крупнейших покупателей вошли Белоруссия, импортировавшая чая более чем на $44 млн, Казахстан (свыше $17 млн) и Азербайджан ($7 млн).

Основным экспортным продуктом стал черный чай, его доля в поставках составила 78%. На зеленый пришлось 16%. Остальное - на оба вида чая со вкусо-ароматическими добавками.

"Агроэкспорт" также отметил, что в 2025 году РФ поставила в ОАЭ 87 тонн чая на $274 тысяч. Это стало самым большим объемом за всю историю наблюдений. По сравнению с 2024 годом экспорт в эту страну вырос в восемь раз в натуральном выражении и в 2,3 раза - в стоимостном.

Исторический рекорд экспорта чая из РФ зафиксирован в 2021 году - около 22 тыс. тонн на сумму более $115 млн.