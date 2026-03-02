Поиск

Россия в 2025 году увеличила выручку от экспорта чая на 11%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала чая на сумму свыше $96 млн, что на 11% больше, чем в 2024 году, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт превысил 12 тыс. тонн. Динамика этого показателя не приводится.

В тройку крупнейших покупателей вошли Белоруссия, импортировавшая чая более чем на $44 млн, Казахстан (свыше $17 млн) и Азербайджан ($7 млн).

Основным экспортным продуктом стал черный чай, его доля в поставках составила 78%. На зеленый пришлось 16%. Остальное - на оба вида чая со вкусо-ароматическими добавками.

"Агроэкспорт" также отметил, что в 2025 году РФ поставила в ОАЭ 87 тонн чая на $274 тысяч. Это стало самым большим объемом за всю историю наблюдений. По сравнению с 2024 годом экспорт в эту страну вырос в восемь раз в натуральном выражении и в 2,3 раза - в стоимостном.

Исторический рекорд экспорта чая из РФ зафиксирован в 2021 году - около 22 тыс. тонн на сумму более $115 млн.

Агроэкспорт Азербайджан Белоруссия Казахстан ОАЭ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 2 марта

"Аэрофлот" со вторника начнет выполнять вывозные рейсы из ОАЭ

Олег Кононенко назначен командиром экипажа корабля "Союз МС-31"

Екатерина Шульман заочно приговорена к году колонии за нарушения закона об иноагентах

Авиакомпании РФ готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока

 Авиакомпании РФ готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока

Опубликован тестовый вариант перечня книг, которые нужно маркировать из-за упоминания наркотиков

 Опубликован тестовый вариант перечня книг, которые нужно маркировать из-за упоминания наркотиков

Туристам напомнили о праве расторгнуть или изменить договор с турфирмой при угрозе безопасности

Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ

 Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ

Путин и президент ОАЭ обсудили события на Ближнем Востоке, отметив необходимость прекращения огня

Потребление газа в РФ в феврале обновило рекорд для этого месяца
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 238 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8558 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });