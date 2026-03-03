Малый ракетный корабль "Буря" провел учебные стрельбы на Балтике

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Малый ракетный корабль (МРК) "Буря" в ходе учений в Балтийском море выполнил стрельбы из комплекса "Панцирь-М", сообщила во вторник пресс-служба Балтфлота.

"Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части МРК "Буря" выполнили стрельбу по воздушной цели из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М". В качестве цели была использована ракета-мишень, выпущенная с корвета "Бойкий" Балтийского флота", - говорится в сообщении флота.

Там сообщили, что ракета-минешь в ходе стрельб была поражена двумя ракетами, что подтвердили данные объективного контроля.

"Стрельба комплексом "Панцирь-М" была выполнена в рамках государственных испытаний МРК "Буря", - сообщили в пресс-службе.

В апреле 2024 года Балтфлот сообщал, что корабль проходит госиспытания в Балтийском море. Также сообщалось, что после их завершения МРК "Буря" войдет в состав Балтийского флота и будет выполнять задачи по предназначению в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

По официальным данным, МРК "Буря" - второй корабль проекта 22800 "Каракурт". Корабли этого проекта имеют стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначены для выполнения задач в ближней морской зоне. Они вооружены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Корабли штатно оснащены ЗРПК "Панцирь-М".

По официальной информации, ЗРПК "Панцирь-М" является морским вариантом ЗРПК "Панцирь-С", разработан тульским "Конструкторским бюро приборостроения".