Малый ракетный корабль Балтфлота провел артиллерийские стрельбы на учении в Балтийском море

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Экипаж малого ракетного корабля (МРК) "Зелёный Дол" Балтфлота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки отработал в акватории Балтийского моря задачи по отражению атак средств воздушного нападения и безэкипажных катеров условного противника, сообщила пресс-служба БФ.

"В качестве воздушных мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, которые имитировали низколетящие средства воздушного нападения. Огонь по ним вёлся из 30-мм корабельной автоматической артиллерийской установки АК-630М-2. Назначенные воздушные цели были успешно поражены", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что после отработки задач по противовоздушной обороне экипаж МРК "Зелёный Дол" совершенствовал практические навыки при отражении атаки безэкипажных катеров.

В ходе учения также была проведена стрельба из артиллерийской установки АК-190 по малому морскому щиту, обозначавшему боевой корабль условного противника.

"Помимо огневых задач, экипаж провёл тренировки по борьбе за живучесть корабля, противодиверсионной обороне при стоянке на незащищённом рейде, а также по организации связи", - говорится в пресс-релизе.

По официальным данным, МРК "Зеленый Дол" относится к проекту 21631 "Буян-М". Корабли этого проекта вооружены ракетами "Калибр" и "Оникс" и предназначены для защиты экономической зоны государства во внутренних морских бассейнах.

Два человека могут находиться под завалами частично обрушившегося дома в Сызрани

Спасатели эвакуируют тела погибших в районе горы Мунку-Сардык в Бурятии

