Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%

Лидируют нефтяники

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник продолжил подъем вслед за нефтью (фьючерс на нефть Brent вновь превысил $79 за баррель) на ожиданиях дальнейшей эскалации военного конфликта между США и Ираном. Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 0,4%, лидерами роста по-прежнему выступают бумаги нефтегазовых компаний.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2847,42 пункта (+0,4%). В лидерах роста выступили акции "Роснефти" (+2,7%), "Татнефти" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +0,6% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 марта, составляет 77,1734 руб. (-10,02 копейки).

Подорожали также акции "Хэдхантера" (+1,2%), "Полюса" (+1%), "Газпрома" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Аэрофлота" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "ФосАгро" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-1,1%), "Северстали" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%), "ВК" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что самые мощные удары по Ирану еще впереди, предупредив, что они произойдут в скором времени. "Мы еще даже не начали по-настоящему серьезные удары. Большой волны еще не было. Она начнется в скором времени", - процитировал слова президента журналист в эфире CNN в понедельник.

При этом глава Белого дома отметил, что "самой большой неожиданностью" для него стало то, что Иран решил наносить удары по арабским странам в регионе, где расположены американские базы. Теперь эти страны настаивают на активной вовлеченности в противостояние, сообщил Трамп.

Трамп также сказал, что изначально в США предполагали, что на ликвидацию военного руководства Ирана уйдет около четырех недель, но на практике "на это потребовалось около часа". При этом иранская сторона признала гибель лишь части военачальников. Президент США вновь подчеркнул, что целями Вашингтона являются уничтожение ракетного потенциала Ирана, уничтожение иранских ВМС, обеспечение того, чтобы Тегеран никогда не получил ядерное оружие, и прекращение спонсирования Ираном "армий террористов за границей".

Также Трамп не стал исключать возможность развертывания американских военных на территории Ирана. "У меня нет какого-то табу по поводу отправки военных. Другие президенты в таких случаях говорят: "Наших войск не будет там". А я так не говорю", - сказал американский лидер в понедельник в интервью газете The New York Post. "Я говорю, что, вероятно, войска на земле не понадобятся", - добавил он.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий этап операции в Иране будет более жестким. "Я не собираюсь раскрывать подробности наших тактических усилий, но самые тяжелые удары американским военным еще предстоит нанести. Следующий этап будет еще более суровым для Ирана, чем сейчас", - сказал Рубио журналистам.

Катар и ОАЭ предпринимают усилия по созданию коалиции, чтобы убедить Трампа быстро урегулировать конфликт с Ираном путем дипломатии, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Российский рынок акций в начале марта вырвался из затянувшегося с конца прошлого года боковика, отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин: индекс МосБиржи из диапазона 2700-2800 пунктов взлетел в район 2850 пунктов, откуда последовала локальная коррекция в соответствии с аналогичной динамикой нефти. Сейчас котировки Brent можно использовать, как "прокси" на российский рынок акций, так как его из боковика вытянули вверх котировки именно нефтегазовых компаний на фоне разрастающегося на Ближнем Востоке конфликта.

Иран стремится перекрыть Ормузский пролив, через который из Персидского залива поставляется более 20% всего мирового экспорта нефти и СПГ. Судя по заявлениям и действиям основных участников конфликта - Ирана, США и Израиля - в ближайшее время на Ближнем Востоке мира не будет. Ожесточенный Иран наносит удары по нефтяным и газовым инфраструктурным объектам в странах-соседях. Саудовская Аравия уже приостановила работы на объектах Saudi Aramco, крупнейшего в мире нефтяного бизнеса. Катар также был вынужден остановить производство на своих СПГ-объектах.

На фоне ближневосточного конфликта инвесторы будут преимущественно выходить из рисковых активов и перекладывать средства в более защитные, например в золото. Также капиталы будут перетекать в доллар как в валюту "тихой гавани". С дальнейшим ростом эскалации на Ближнем Востоке можно ожидать роста индекса Мосбиржи к 2900 пунктам, считает Бахтин.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, основными бенефициарами роста нефти выступают "Татнефть", "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", что подогревает спрос на их акции. При этом почти все остальные секторы рынка снижаются, то есть позитив фактически "зажат" в одном нефтяном кармане, а "ширина" рынка слабая. Поэтому в случае быстрого урегулирования и снижения геополитической премии в нефти рынок акций РФ вполне может ждать сильная коррекция в нефтяных бумагах (и, с учетом текущей слабости остальных отраслей, рынок в целом может выглядеть еще более уязвимым), полагает эксперт.

Индекс МосБиржи преодолел рубеж 2800 пунктов, но эта "свеча с гэпом" не является знаком для долгосрочного роста. В случае начала урегулирования индекс вернется к 2800 пунктам, а в случае полного прекращения боевых действий в Иране может войти в серьезную коррекцию к значению 2700 пунктов, что будет означать возвращение в боковик 2700-2800 пунктов, считает Лозовой.

В США накануне снизился индекс акций Dow Jones (-0,2%), но смогли отыграть дневные потери и выйти в плюс индексы S&P 500 (+0,04%) и Nasdaq (+0,4%). Многие инвесторы покупали сильно подешевевшие бумаги по выгодной цене, что позитивно отразилось на динамике рынка, отмечает Trading Economics.

Впрочем, участники рынка также опасаются, что приобретение вооруженным конфликтом затяжного характера нарушит цепочки торговых поставок и спровоцирует новый виток инфляции, подтолкнув Федрезерв и другие ключевые центральные банки к проведению более жесткой денежно-кредитной политики.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi после длинных выходных упал на 4,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,5-0,7%).

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают рост из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $79,39 за баррель (+2,2% и +6,7% в понедельник), апрельская цена фьючерса на WTI - $72,39 за баррель (+1,6% и +6,3% накануне).

Трейдеры опасаются, что переход конфликта между Ираном и США в военную фазу приведет к серьезным перебоям в поставках топлива, а также поставит под угрозу энергетическую инфраструктуру ближневосточного региона.

Военные действия против Ирана США и Израиль начали в минувшую субботу, нанеся более тысячи ракетных ударов по иранским городам, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по Израилю и ряду стран Персидского залива.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco после атаки беспилотников приостановила работу нефтеперерабатывающего комплекса Ras Tanura - важного экспортного терминала для саудовской нефти и одного из крупнейших НПЗ на Ближнем Востоке. Мощность комплекса составляет 550 тыс. баррелей в сутки.

Движение судов через Ормузский пролив резко сократилось, свидетельствуют данные компании Kpler. Через этот пролив проходит примерно 20% мировых нефтяных потоков.

Страховые компании в выходные уведомили судовладельцев, что аннулируют действующие полисы и повысят тарифы на страхование судов, проходящих через Персидский залив и Ормузский пролив, написала Financial Times со ссылкой на брокеров. Цена страховки может вырасти в 1,5 раза.

Ориентировочные ставки фрахта танкеров для перевозки нефти с Ближнего Востока в Китай выросли более чем вдвое с пятницы в связи с военными действиями в регионе, сообщило Bloomberg.

Тем временем в командовании иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что обеспечат полную остановку движения нефтяных танкеров черед Ормузский пролив, сообщило агентство ЭФЭ. "Мы сожжем любое судно, которое попробует пройти через Ормузский пролив", - подчеркнул бригадный генерал КСИР Эбрахим Джабари. Он добавил, что КСИР "не допустит вывоза из региона даже капли нефти".