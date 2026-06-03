Возбуждено уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Удар ВСУ по пассажирскому автобусу в ДНР будут расследовать в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт), сообщили в Следственном комитете РФ.

"По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max.

По данным следствия, утром 3 июня украинскими вооруженными формированиями с использованием ударного БПЛА был атакован автобус "Москва - Симферополь". Предварительно, семь человек погибли, 11 получили ранения. Информация о пострадавших уточняется.