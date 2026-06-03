Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 354 дронов ВСУ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, сообщило Минобороны РФ в среду.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским морем, говорится в сообщении министерства.

Ранее в среду губернатор Ленинградской области сообщил о ликвидации 50 БПЛА над регионом. Еще 13 БПЛА сбили на подлете к Москве.