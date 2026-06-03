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Семь человек погибли, 11 пострадали в результате удара БПЛА по автобусу в ДНР

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Семеро пассажиров погибли, еще 11 пострадали в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь" в городе Енакиево Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь", по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой.

Вечером во вторник Пушилин сообщил об одном погибшем и шестерых пострадавших в результате ударов ВСУ по территории Донецкой Народной Республики.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июня 2026 года Военная операция на Украине
ДНР Денис Пушилин Енакиево
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