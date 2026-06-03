Беспилотники атаковали Мичуринск Тамбовской области, есть повреждения

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Мичуринск Тамбовской области поврежден многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, а также постройки предприятия, сообщил глава региона Евгений Первышов.

"В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стёкла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия", - написал в своем канале в Max глава области.

Пострадавших нет, уточнил Первышов.

На месте происшествия работают оперативные службы.