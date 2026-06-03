Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников выросло до 50

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Силами ПВО над Ленинградской областью сбито 50 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Над территорией Ленинградской области сбито 50 БПЛА", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Боевая работа продолжается, добавил губернатор.

Ранее сообщалось об уничтожении 30 БПЛА над Ленинградской областью.

Аэропорт Пулково временно не обслуживает рейсы. Из-за ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области возможны корректировки в расписании рейсов в калининградском аэропорту Храброво.